Detienen al acusado de matar a joven que se resistió a un robo

Detuvieron al presunto autor del crimen de un joven de 24 años, quien fue atacado con una botella de vidrio rota, en un intento de robo sucedido el sábado en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Las autoridades no descartan que se produzca la detención del presunto cómplice.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que ayer los investigadores identificaron y procedieron a la detención de un hombre acusado como presunto homicida de Dante Rodrigo Rotondo.

En las próximas horas tendrá lugar una audiencia en la que el inculpado será formalmente imputado, se dictará su prisión preventiva y designará abogado defensor.

Hay que recordar que el lamentable hecho tuvo lugar alrededor de las 6.30 del pasado sábado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Gobernador Tello, a la altura de la estación de ferrocarril de la ciudad ramaleña.

Según la información que brindó una testigo a las autoridades, y a la que accedió este diario, el joven salía de un local bailable y mientras transitaba por el sector, dos hombres lo interceptaron con el presunto fin de robarle.

En esas circunstancias, según la misma fuente, inició una pelea que concluyó cuando los inculpados atacaron con una botella de vidrio rota a la víctima, para luego escapar.

Personal del Same se constituyó de inmediato, asistieron a la víctima que presentaba heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo y la trasladaron de urgencias al hospital "Guillermo Paterson". Si bien Rotondo ingresó al nosocomio con signos vitales, falleció mientras era intervenido quirúrgicamente.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial San Pedro y este miércoles se realizará la autopsia que determinará las causales del deceso.

En el lugar de los hechos, peritos de Criminalística secuestraron la botella que habrían utilizado durante la agresión.