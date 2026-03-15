Continúan los cortes en varias rutas de la provincia

Este domingo, la Secretaría de Seguridad Vial reportó que al menos ocho rutas provinciales permanecen completamente intransitables debido al desborde de ríos y el deterioro de calzadas en diferentes puntos del interior. A esto se suman varios tramos habilitados solo con extrema precaución, donde el agua sobre la carpeta asfáltica y los desmoronamientos representan un riesgo constante para los conductores.

Cortes totales

Ruta Provincial 19 : camino a Normenta.

Ruta Provincial 29 : a la altura del Río Tesorero.

Ruta Provincial 48 : en la localidad de El Carmen, corte por crecida de río.

Ruta Provincial 26 : en El Ceibal, también afectada por desborde.

Ruta Provincial 73 : en Puerta de Zenta y otro tramo adicional, ambos cortados por el agua.

Ruta Provincial 6 : en el tramo Santa Clara – El Fuerte.

Ruta Provincial 37: camino a El Talar.

Tramos con precaución

Ruta Nacional 40 : a la altura del Río Grande de San Juan, con superficie blanda y sectores donde el trazado se ha borrado.

Ruta Provincial 1 : entre los kilómetros 83 y 85, el agua cruza la calzada con gran caudal. Solo vehículos de gran porte pueden atravesar la zona.

Ruta Provincial 83 : en Abra de Caña, por desmoronamiento de cerro.

Ruta Provincial 35 : en Tilquiza, también con desprendimientos de tierra.

Ruta Provincial 20 : en el tramo Los Blancos – El Cucho, afectada por crecida de río.

Ruta Provincial 22: a la altura de El Pongo, con agua sobre la ruta.

Recomendaciones

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Vial insiste en la necesidad de consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje, respetar las señales y vallados, y acatar las indicaciones del personal en los controles. "La prioridad es la vida", señalaron desde el organismo, al tiempo que advirtieron que las condiciones podrían empeorar en las próximas horas si persisten las precipitaciones.