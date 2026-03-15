Pareja denunció fue asaltada a mano armada en la vía pública

Una pareja denunció en la Seccional 23° que fue asaltada a punta de cuchillo en la ciudad de Palpalá. Para fortuna de ambos, no fueron heridos, mientras que los sospechosos se dieron a la fuga a pie con los teléfonos celulares de las víctimas.

El ilícito se registró días pasados por la noche, en momentos que los damnificados caminaban por las inmediaciones de la esquina de avenida Del Congreso y la calle Aramburu, en las cercanías de un campo de golf.

En esas circunstancias alrededor de las 21 fueron abordados por dos sujetos, de los cuales uno les dijo "¿qué hacen acá?", mientras que el cómplice tomó del cuello al denunciante, extrajo un cuchillo de entre sus vestimentas y lo apuntó para pedirles los teléfonos celulares.

Ante la violenta situación, la mujer entregó su dispositivo, al igual que su pareja. Además, los sospechosos intentaron llevarse un pequeño bolso de mano, propiedad del damnificado, quien le aseguró a los inculpados que en el interior del mismo no tenía objetos de valor.

Tras esta rápida e intimidante acción, los sujetos abandonaron el escenario del hecho por la avenida Del Congreso, en dirección al hospital "Wenceslao Gallardo". Por su parte, la pareja víctima se fue por la calle Aramburu rumbo a la Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio". Minutos más tarde, ambos damnificados se dirigieron a la Seccional 23° para realizar la denuncia del robo aportando las características de los sujetos que los abordaron y amenazaron con un arma blanca para robarles los teléfonos celulares.