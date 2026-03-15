El ciclo Capillas Musicales va por su segundo año

La Secretaría de Cultura de la Provincia, renovó las programaciones de los diferentes proyectos que lleva adelante, entre ellos el de Capillas Musicales, que propone conciertos de música de cámara a iglesias, templos, etc., de toda la provincia.

El año pasado se concretaron 45 presentaciones que dejaron en la comunidad y en los músicos, su huella, por lo que este año se pretende desde la organización duplicar estos encuentros. Se llegó además a las cuatro regiones de la provincia.

Conversamos con el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, y el coordinador de Gestión Cultural de este organismo, Luis Canciani, para hablar del alcance y las proyecciones de este exitoso programa que el año pasado tuvo muy buena aceptación.

Rodríguez Bárcena expresó que Capillas Musicales "va por su segundo año, se inició en enero de 2025, con el objetivo de acompañar el desarrollo y la promoción de música de cámara en la provincia de Jujuy, y simultáneamente propiciar el conocimiento de estos espacios donde se presentaban los conciertos, de estas capillas, de estos templos, que cuentan historias y suponen un significado importante en términos patrimoniales. También tiene un fin social porque se realiza tanto en templos que cuentan con siglos de historia, como también en capillas relativamente nuevas, de un par de décadas, y que reflejan el esfuerzo de una comunidad que logró esa construcción en base a un esfuerzo colectivo".

Los 45 conciertos del año pasado permitieron llegar a un público variado, explicó el funcionario, quien destacó la importancia de "disfrutar de la cercanía de la experiencia musical, ya que hay una constante del ciclo, y es que la música se ofrece con la acústica natural de cada uno de estos lugares que visitamos".

Los grupos de cámara que tienen una estructura numérica reducida en cuanto a su formación, son los que están invitados a este ciclo, como así también los coros.

Sobre el repertorio requerido comentó que se pide que "combine obras del repertorio universal, con el repertorio local, sobre todo es importante si incluyen obras de compositores jujeños (por ejemplo, este año ya se hizo un especial homenaje a Uña Ramos en Humahuaca- aclaró). También se incluyen obras del barroco americano, que es parte importante de la historia en nuestra región".

Incluso hay formaciones que están haciendo obras de autoría propia.

"Mantenemos el contacto directo con los artistas, como Miguel Vilca, Javier Soria, Matías Zigarán, Manuel Mercado, etc., y nos explican que ellos pueden ir sumando músicos que han sido alumnos de ellos y entonces se van constituyendo nuevas formaciones. Son jóvenes que ya están en el camino y que ya tienen definido lo que quieren hacer", comentó Canciani.

Por otra parte, también las formaciones que se presentan pueden hacer una combinación con instrumentos autóctonos. "Como el ultimo realizado en Villa Jardín de Reyes con el músico Miguel Vilca, el miércoles pasado, que sumó violín y violonchelo", aportó Rodríguez Bárcena.

Este año, para armar la programación se realizó una convocatoria abierta a los grupos musicales interesados en participar para que presenten sus proyectos de conciertos. El resultado fue una inscripción de 20 proyectos, de los 8 con los que se contó el año pasado. "A partir de ahí se empieza a gestionar la programación en los distintos espacios", continuó el secretario.

"Es un programa que está abierto a grupos emergentes que comienzan a circular y a otros que ya tienen un recorrido más extenso", aclaró.

Destacó también que "la distribución geográfica de los templos que están a lo largo y a lo ancho de la provincia, lo que permite una planificación descentralizada de propuestas".

De esta manera "estos espacios que están destinados a la liturgia, también pueden ofrecer otras alternativas, y en este sentido quisiera destacar la buena voluntad y la apertura de las autoridades religiosas de todos estos espacios que han sido muy permeables a la propuesta, y a las comunidades que rodean esto templos", continuó.

También los municipios han empezado a solicitar estos conciertos para sus comunidades, y el programa fue declarado de interés cultural en distintos lugares a través de sus concejos deliberantes. "Es decir que también tuvimos el acompañamiento institucional en cada caso", concluyó el secretario.

"La idea este año, queremos dar continuidad y aumentar la cantidad de conciertos en el año", mencionó.

A lo que Canciani agregó: "Se pueden enmarcar en alguna fiesta patronal, o en fechas especiales de fundaciones, etc. El ciclo tiene flexibilidad para construir a partir del diálogo con autoridades religiosas, municipios, comunidades, etc.", comentó, "es un trabajo conjunto para poder llegar a públicos diversos. Para eso hemos fragmentado el año, para poder programar, teniendo en cuenta que ya comenzamos en enero con los conciertos de este año".

Dos cuestiones que son muy importantes en esta iniciativa son la descentralización de los conciertos y el derecho del acceso a la cultura de todos los públicos.

"El público es muy diverso, hay gente que sigue el ciclo y está presente en distintas capillas, hay gente que tiene una formación específica musical, estudiantes y docentes de música, y mucha gente que por primera vez se encuentra con una orquesta de cámara sonando tan cerca", detalló. "Apreciar la música 'desenchufada' como se dicen comúnmente a esta cercanía y al apreciar los instrumentos con la acústica natural del lugar, genera una experiencia única", concluye Rodríguez Bárcena.

Finalmente, el secretario destacó la oportunidad que significa turísticamente también esta propuesta, tanto para movilizar a la propia comunidad, o bien significa una oferta para turistas que nos visitan.

Hoy en Perico y los próximos conciertos

Hoy el Grupo Apapacho se presenta a las 21 en la Iglesia San José de ciudad de Perico (calle Alberdi, frente a la plaza central).

Este año ya se hicieron cuatro conciertos.

Y la programación continuará con el Conjunto de Cuerdas Jujuy el 22 de este mes, a las 20.30, en el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Rio Blanco y Paypaya, en Palpalá.

El 28 de este mes, la cita es con Miguel Vilca y Luis Escalera, a las 21, en la Iglesia San pedro de Río Negro, en la ciudad de San Pedro.

El 1 de abril se presentará el Clarté Ensamble, en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria, en Humahuaca; y el 19 de ese mes Matías Zigarán Ensamble en la Iglesia San Pedro y San Pablo, de San Pablo de Reyes, Yala.

El 26 de abril el concierto será de Ensamble Música a la Carta, en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, de León, Yala.