Palpalá arma su equipo municipal

Equipos masculinos y femeninos de Palpalá hasta los 17 años pretenden competir próximamente en la Federación Jujeña de Básquet. Por ese motivo la Municipalidad de Palpalá ayer en el estadio Olímpico comenzó con las pruebas para conformar los selectivos por categorías y la misma continuará el lunes, a las 17 en U8, a las 18 en U9 y U11 y a las 19.30 en U13 y U15. Los entrenamientos proseguirán el miércoles 18 del corriente mes en el mismo escenario.

Se invita a sumarse a todos los participantes de las Escuelas Municipales de básquet y al público en general interesado.

De esa manera el intendente Rubén Eduardo Rivarola puso en marcha este nuevo proyecto deportivo que se basa en la conformación de un seleccionado de básquet que representará a la ciudad en competencias federativas. En este sentido, el instructor Daniel Luna detalló que "se trata del primer caso en la provincia donde una escuela deportiva no cobrará costo alguno a los participantes, con gastos cubiertos, incluyendo traslados a encuentros a otras localidades".

En otro tramo aclaró que "los equipos se organizarán tanto en categorías masculinas como femeninas, abarcando edades tempranas hasta los 15 y 17 años, y participarán en poco tiempo en el marco de competencia de la Federación Jujeña de Básquetbol", explicó Luna.

Del mismo modo explicó que "aunque inicialmente está enfocado en los chicos y chicas que forman parte de las 10 escuelas deportivas de la ciudad, el proyecto no es exclusivo, sino que cualquier vecino de Palpalá puede inscribir a sus hijos y también están invitados quienes ya practican en clubes de la zona y deseen sumarse", destacó. Finalizando, Luna agregó que además de la gratuidad de la práctica deportiva, el municipio garantizará el traslado de los jugadores a las competencias sin costo alguno, lo que diferencia al proyecto de otras disciplinas federadas donde los participantes deben cubrir estos gastos. Los desplazamientos se realizarán de manera conjunta, con medidas de seguridad para el regreso. La invitación está abierta a toda la comunidad, con las pruebas iniciales en el Estadio Olímpico Municipal.

Teniendo en cuenta que Palpalá a principios de mes reactivó Escuelas Deportivas en los barrios. Continúan las inscripciones para niños, jóvenes y adultos se realizan de manera gratuita en los escenarios designados. Las actividades promovidas por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se desarrollarán en el estadio Olímpico, pista de atletismo "Máximo Velázquez", cancha de hockey "Carlos Cancian" y polideportivos de distintos puntos de la ciudad. Las inscripciones se realizan en el estadio Olímpico, Chacho Peñaloza esquina Cabo Quispe del barrio Canal de Beagle o bien en los respectivos polideportivos designados. Los primeros tres meses serán de formación técnica. El propósito es fortalecer los equipos, ofreciendo un espacio de contención, crecimiento y enseñanza de valores. Vóley, fútbol, básquet, atletismo, hockey, entrenamiento funcional, newcom, patín, baile y tenis de mesa, son algunas de las opciones disponibles para niños y jóvenes.

Este año 2026 las actividades deportivas en Palpalá funcionaran manteniendo los polideportivos tradicionales como sedes.