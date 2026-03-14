Los Perales cumplió 78 años de vida deportiva

Un "gaucho" sacrificado. Con Álvaro Zenteno a la cabeza más varios colaboradores, incluso su hermano Sebastián en vida, familiares, jugadores, entrenadores, profesores, vecinos e hinchas ayer celebraron de una manera especial los 78 años de vida deportiva de Los Perales.

Una institución humilde pero con un fuerte compromiso social conteniendo a niños, jóvenes y adultos que se desempeñan en los torneos de la Liga Jujeña de Fútbol desde hace décadas donde pasaron innumerables jugadores y técnicos que dejaron su huella para sostener la competitividad de entidad capitalina.

En su facebook oficial, Los Perales posteó: "78 años siendo más que un club. Hoy celebramos el deporte, valores compartidos y un solo sentimiento gaucho. Por eso hoy escuchamos a quienes forman parte de nuestra institución. Fundación: 13 de marzo de 1948. A 78 años de su fundación, celebramos una historia construida con pasión, esfuerzo, compromiso y sentido de pertenencia. Celebramos el deporte, la salud, la cultura y la amistad". La misma publicación estuvo acompañada de un video emotivo con diferentes protagonistas del "gaucho" dejando frases celebres de la identidad y sentido de pertenencia que transmite.

Los Perales en los últimos años creció en infraestructura gracias a gestiones de la Comisión Directiva que obtuvo subsidios a nivel provincial, nacional y también reunión recursos para volcarlos en obras que hoy se pueden disfrutar como es el cercado perimetral que hoy le permite jugar de local en partidos oficiales, la construcción de vestuarios de clubes y de árbitros, un salón en la cancha auxiliar, los bancos de suplentes entre tantos logros más.

El sacrificio pese al contexto nacional e independientemente de la gestión de gobierno de turno, supo salir a flote para competir desde infantiles a Primera manteniendo las cuentas intactas.