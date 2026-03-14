Gran Feria del trueque y el cambalache en Volcán

La Gran Feria del trueque y el cambalache, organizada por la Comuna de Volcán se realizará el próximo 22 entre las 9 y 15 en el predio a orillas de la avenida Belgrano (cerca de la terminal de colectivos) y estará abierta a todos los vecinos que tengan algo para intercambiar.

El jefe comunal René Galíndez dijo que por "la difícil situación de la familia que no llega a fin de mes por el descalabro económico en la provincia y el país, generamos esta propuesta donde pueda proveerse de lo necesario".

En la feria los vecinos podrán traer todos los productos de consumo que tengan para intercambiar por otros que pueden ser ropa, calzados, útiles escolares, utensilios, objetos de uso diario, también artesanías, productos agrícolas, chalona, frutas y verduras de la zona, y demás.

Con esta actividad la comuna quiere reactivar la economía del pueblo, y generar el trueque entre vecinos, quienes tendrán la posibilidad no sólo de vender y comprar productos sino también de intercambiar bienes y servicios.

Los vecinos del pueblo y quienes lleguen de otras comunidades cercanas intercambiarán de modo ancestral una gran variedad de productos; y también lo harán en base a las necesidades dando importancia a determinados productos que no son valorados en el mercado, pero que son de gran necesidad y útil en la casa.