"En estas esculturas y pinturas, los cuerpos no se limitan"

Está disponible en las instalaciones del Centro Cultural Culturarte (Sarmiento esquina San Martin, la muestra "Mujeres que dicen", de la artista plástica Liliana Berruezo. La misma se podrá visitar en horario comercial con entrada libre y gratuita hasta el 30 de este mes.

Conversamos con la creadora para conocer detalles más específicos de esta propuesta, que se enmarca en el mes de la Mujer, tiempo en que el arte en Jujuy se refleja por todas partes mostrando distintos conceptos y valoraciones que son necesarias en este tiempo.

"La muestra básicamente se hace valorizando a la mujer. Todas las esculturas que están acá en Culturarte, y las pinturas que están en la planta alta, todas, reflejan mujeres que dicen algo. Por eso el título de la muestra. La propuesta es que el espectador descubre qué dice cada una. Por eso a las obras no les puse título, a propósito, y en distintos puntos de este espacio hay cuadernos para que la gente después de recorrer la muestra y observar, elija la que más lo motive (todas tienen un número), y entonces escriba, el número de la escultura y coloque el título que le inspire".

Berruezo explica que esta es una forma que encuentra para el espectador se involucre e n la obra. "La idea es que cada uno que mire, pueda decir lo que le parece que la obra le dice". La muestra se inauguró el 3 de este mes, y los cuadernos ya está llenos de nombre que sugiere la gente.

OBRAS | TODAS RELATIVAS A LA MUJER.

Le preguntamos entonces, más allá de que sus obras en este momento se exhiban sin nombre, qué quiso decir o exponer ella misma como mujer-artista. Liliana Berruezo expresa ante esta pregunta que "quise mostrar mujeres que se liberan, bailan, cantan, que dicen, que leen (hay una que tiene los libros en la mano), to9das son mujeres que están diciéndonos algo", asegura. "Estoy hablando del universo de la mujer en general, porque nosotras hemos sufrido mucho durante siglos y lo que quiero hacer es mostrar cómo podemos ser, hacer y salir. Es una fuerza que quiero compartir y representar a través de mi obra.

Las obras que se reúnen son de distintos momentos, pero la mayoría son nuevas. Es una temática que la artista trabaja mucho.

Esta exposición nace de una visión actual: "La Mujer como Universo. Cada escultura, pintura e instalación aquí presente es un fragmento, habla de fuerza, libertad y pasión. La mujer empoderada no es solo aquella que alza la voz, sino también la que se reconoce en silencio. Es raíz firme que sostiene generaciones y, al mismo tiempo, energía que transforma lo que toca. En estas esculturas y pinturas,

los cuerpos no se limitan, dicen algo, son territorio de historia, memoria y decisión propia. Las formas abiertas, erguidas o sugeridas representan la libertad. No una libertad concedida, sino elegida. Una libertad que nace del derecho a ocupar espacio, a habitar el mundo sin pedir permiso.

Esta exposición es una celebración. Un homenaje a la mujer libre, a la mujer feliz, a la mujer que se construye y se reconstruye. La que no se define por límites, sino por posibilidades. La intención es el diálogo entre obra y espectador por eso los invito a encontrar la historia oculta en cada una de ellas, a escribir al pie, el nombre que consideran que las representa. No es musa pasiva, sino autora de su propia narrativa", dice el texto que acompaña las obras.