"Cuando papá murió, lo enterraron en la cancha"

El asesinato de Fernando Reyes, el hombre jujeño oriundo de la localidad de Pampa Blanca, quien fue asesinado en diciembre de 2022 en la localidad catamarqueña de La Ciénaga, Belén, pudo descubrirse tras la denuncia penal de un hombre que le había alquilado la casa a la víctima. Pero también a partir de una revelación impactante que realizó una de las hijas de Reyes.

El 4 de mayo de 2023, el hombre en cuestión realizó la denuncia por la desaparición de Reyes, en una comisaría del departamento Belén. El denunciante es el propietario de la vivienda que compartían Reyes y su pareja, Danna Estrella Martínez, la principal acusada de la causa.

En la denuncia, mencionó que la desaparición de Fernando Reyes se habría registrado entre los días 3 y 5 de diciembre de 2022, aproximadamente. En la oportunidad, destacó que a partir del 4 de diciembre de ese año, Reyes ya no se encontraba en el lugar.

El hecho de no verlo al hombre de Pampa Blanca lo puso en alerta. Por este motivo, decidió consultarle a Martínez. De acuerdo con su relato, le preguntó por Reyes a través de mensajes de Whatsapp. Ella le habría respondido que el padre de Reyes, proveniente desde Salta, estaba en la vivienda, porque un hermano de Fernando había tenido un accidente de moto y debió viajar de urgencia.

En enero de 2023, el denunciante sospechó que podría haberle ocurrido algo Reyes. Ante esta posibilidad, le escribió nuevamente a Martínez. Le explicó que quería comunicarse con su amigo.

Luego, comentó que se encontró de manera casual con los dos hijos de Reyes y Martínez, un niño y una niña, y ahí escuchó una revelación que lo llenó de temor. "El 12 de enero (de 2023), mientras me dirigía a la iglesia San Isidro Labrador, decido pasar por mi casa de alquiler, donde se encontraban los chicos (por los dos hijos de Reyes y Martínez). Al llegar, los veo jugando en el patio de la casa y les pregunto por su mamá (Martínez). Me dicen que salió. Allí mismo les pregunto a ellos qué sabían de su papá. La niña me contesta, con palabras textuales: 'Papá murió y lo enterraron en la cancha'. Sin darme otro dato, al escuchar esto, me generó mucho miedo", dijo.

Tras este episodio, se comunicó una vez más con Martínez y le manifestó que ella mintió cuando se refirió al paradero de Reyes. Según su versión, Martínez le respondió que Reyes le había pedido que mienta y le diga que se había ausentado por el supuesto accidente del hermano. El denunciante insistió con que quería saber qué había sucedido con Reyes y ella le aseguró que no sabría en dónde estaba.

Con el paso de los meses, le pidió a Martínez que le entregue la casa. Esto se concretó el 13 de abril de 2023. Ese día, él encontró el DNI de Reyes en el domicilio.

Sobre el caso

Según la Fiscalía, el homicidio de Fernando Reyes se produjo entre el 3 y el 4 de diciembre de 2022.

Ocurrió en La Ciénaga, en cercanías de una garita ubicada sobre laruta nacional N° 40. Allí, Martínez, Simón Alcides Toranzos y María del Valle Villagra golpearon a Reyes hasta matarlo. Luego, prendieron fuego el cuerpo y lo enterraron a metros de la escena del crimen.

Por este suceso, la Fiscalía imputó a Martínez por el delito de "homicidio triplemente agravado por relación de pareja previa, con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautora"; y a Toranzos y Villagra por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautores".

Por este homicidio, este año se realizará un juicio por jurados en contra de los acusados.