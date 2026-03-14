Concurso del mate cocido y la Tortilla a la brasa en Tilcara

Esta tarde desde las 15 en calle Marcelino Vargas de Tilcara, se realizará el 2º Concurso del mate cocido y la Tortilla a la brasa, la propuesta es una invitación a degustar una merienda insuperable y bien típica de los norteños.

La primera edición del certamen que convocó numerosos participantes y público se desarrolló el año pasado durante el Enero Tilcareño, pero este año el municipio optó por organizarlo en esta época como una opción para entretenerse el fin de semana.

El jurado que evaluará las preparaciones de las cocineras considerará el sabor, la cocción y el proceso de elaboración; alrededor de 10 mujeres concursarán en esta oportunidad, con el propósito de ganar el certamen del cual todos comentan en el pueblo.

Únicamente se concursará con la tortilla a la brasa (no la rellena que se ofrece en las esquinas del pueblo y son muy solicitadas por los turistas), "que es parte de nuestra cocina regional y nos identifica como costumbre", especificó la directora de Cultura, Aylén Torrejón.

En cuanto al certamen del mate, se clasificará evaluando las infusiones según el aroma y las hierbas utilizadas. Las tortilleras también podrán intervenir o las mujeres y hombres que se especialicen en su elaboración.

La intendente Sonia Pérez proveerá harina y grasa a las mujeres para que elaboren sus tortilla, mientras el jurado evalúe a cada una de las concursantes, podrán servir mate con tortillas a los vecinos y turistas que se acerquen hasta el lugar del concurso.

La convocatoria se complementará con un espectáculo folclórico que tendrá como protagonista al destacado vientista tilcareño Franco Tolaba y conjuntos folclóricos del pueblo invitados por el municipio para amenizar la tarde tilcareña.

La tortilla a la brasa (o a la parrilla) le da un toque ahumado y una textura ligeramente crujiente e inigualable, y por dentro es suave y jugosa, es un plato de larga tradición que adquirió gran popularidad a la hora de compartir en reuniones en la familia o entre amigos con un mate cebado de por medio.