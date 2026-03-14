Comienza hoy la Copa "Carnaval de Goles"

Arranca hoy la Copa de Campeones "Carnaval de Goles-Gobierno de Jujuy". El torneo es impulsado por la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, y será la segunda edición en las categorías sub 14 y sub 16.

Se pondrá en marcha la segunda edición del mencionado certamen, donde compiten los adolescentes y jóvenes de diferentes equipos.

Habrá acción desde las 10 en el estadio de Atlético Talleres de Perico y Sportivo Rivadavia de El Carmen.

Salen a la cancha los campeones de las seis ligas de la provincia en las categorías sub 14 y sub 16 respectivamente, siendo la primera competencia oficial impulsada por el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Deportes.

Se articuló acciones con la Liga Jujeña, Liga del Ramal, Liga Regional Jujeña de Fútbol, Liga Puneña, Liga Quebradeña, Liga Departamental, todas afiliadas a la Federación Jujeña de Fútbol.

Por lo tanto, se trata de un certamen federal, ya que cubre la provincia de punta a punta, permitiéndole a los ganadores del calendario desarrollado el año pasado, medirse con los clubes de otras latitudes.

Hoy, por la zona A, a partir de las 10, el primer partido será entre Atlético Talleres y Unión Deportiva Maimará en sub 14 y a las 11.30 Talleres con Defensores de Belgrano en sub 16, ambos partidos en el estadio "Plinio Zabala" de Perico.

Tendrá fecha libre Concepción El Cóndor. Mismos horarios, pero en el estadio "Manuel Alias", por la zona 2, entre Monterrico Sur y Atlético San Pedro en sub 14 y en sub 16 Sportivo Rivadavia frente a Atlético San Pedro, mientras que tendrá fecha libre Defensores de Yuto.

Nuevamente la pelota vuelve a rodar a nivel provincial y los chicos de las diferentes ligas podrán competir con sus pares para saber dónde se encuentran parados.