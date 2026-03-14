Colapinto finalizó 16º

El piloto Franco Colapinto finalizó en la 16º posición durante la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China.

El argentino completó una jornada de menor a mayor en la clasificación para el sprint en Shanghái, aunque con una performance que lo mantuvo lejos de los puestos de vanguardia.

El pilarense, de Alpine, consiguió pasar a SQ2 16°, a 1.5s y con un esforzado segundo intento, pero luego no tuvo ritmo para seguir avanzando y quedó eliminado en esa misma posición, en la segunda fase.

Mientras que su compañero Pierre Gasly, con gran desempeño, no solo avanzó a la fase final, sino que consiguió allí un brillante 7º lugar que lo pone en la lucha de los puntos para la carrera corta de hoy.

La "pole" para el Sprint quedó en manos de George Russell, quien ratificó el dominio de Mercedes en este inicio de temporada tras su reciente victoria en Australia. El británico clavó el cronómetro en 1m31s520, superando por 0s289 a su compañero de equipo, el joven Kimi Antonelli.

La actividad oficial en Shanghái continuará hoy a las 0 con la disputa de la carrera sprint. La competencia, pactada a 19 vueltas, otorgará puntos a los primeros ocho clasificados, con una recompensa de ocho unidades para quien resulte vencedor.

Pocas horas después, a las 4 llegará el turno de la clasificación definitiva que determinará el orden de partida para el Gran Premio de mañana.

La carrera principal se pondrá en marcha también a las 4 de la madrugada de nuestro país, y exigirá un total de 56 giros al trazado chino.

Gesto adusto. Frustración y molestia se combinaban en el semblante de Franco Colapinto después de la clasificación de ayer.

El argentino había comenzado complicado el único entrenamiento libre de la cita china con un trompo y hasta sufrió un problema en su Alpine que se quedó parado en la calle de boxes.

Sin embargo, había completado su trabajo y solo 271 lo separaban del francés. Pero en la qualy todo fue para peor.

"Me gustaría saber qué pasó, estoy perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre. Estuve cerca en la práctica, pero no di el salto para la clasificación. Hay mucho por trabajar a la noche. Me faltó bastante performance de mi lado del garage, así que habrá que trabajar durante la noche y volver mejor mañana", le dijo Colapinto a Espn, casi sin ganas de hablar.

Hoy volverá a salir al ruedo con la mente puesta mejorar la actuación de la víspera.