Entrada gratuita para mujeres al estadio "23 de Agosto" en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

En una iniciativa que busca promover la inclusión y la participación femenina en el deporte, la organización del partido entre Gimnasia y Colegiales ha dispuesto el ingreso gratuito para todas las mujeres que deseen asistir al estadio "23 de Agosto" este domingo. La medida estará vigente hasta las 16:30 horas, permitiendo que las hinchas y simpatizantes puedan disfrutar del encuentro deportivo sin costo alguno.

Cabe aclarar que las entradas gratis son exclusivas para los sectores de preferencial y popular.

Además, las socias del club participarán de sorteos por importantes premios. Las ganadoras se darán a conocer a través de las redes sociales de la institución.

Cabe recordar, que el "Lobo" recibirá a Colegiales a partir de las 17 horas por la 5° fecha de la Primera Nacional 2026.

La propuesta se enmarca en las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, una fecha significativa que invita a reflexionar sobre la equidad de género y el rol de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el deporte. "Todos juntos, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer", expresaron desde la organización, destacando la importancia de generar espacios de encuentro y reconocimiento.

El estadio "23 de Agosto" se prepara para recibir a una gran cantidad de mujeres que se sumarán a alentar a sus equipos en una jornada que promete ser especial. Con esta acción, se busca no solo facilitar el acceso al espectáculo deportivo, sino también visibilizar y homenajear a las mujeres en su día.