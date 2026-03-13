Cuba confirmó que inició conversaciones con EE.UU. en medio de una profunda crisis económica

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno inició conversaciones con Estados Unidos con el objetivo de abordar las diferencias bilaterales entre ambos países. El anuncio se produjo en un contexto de grave crisis económica en la isla y de creciente presión política por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante una intervención difundida por la televisión estatal, el mandatario aseguró que los contactos buscan encontrar soluciones a los conflictos históricos entre La Habana y Washington a través del diálogo. La revelación marca un giro en la postura oficial cubana, que hasta ahora había evitado confirmar públicamente encuentros de este tipo.

En su mensaje, Díaz-Canel explicó que las conversaciones están orientadas a resolver diferencias entre ambos países por la vía diplomática, aunque evitó dar detalles sobre los representantes estadounidenses que participan en el proceso.

El presidente cubano indicó que él mismo encabezó la delegación de la isla, acompañado por el expresidente Raúl Castro y otros altos dirigentes del Partido Comunista y del Gobierno.

La confirmación llega en un momento extremadamente delicado para Cuba. La isla enfrenta una crisis económica que incluye apagones frecuentes, escasez de combustible y dificultades para sostener servicios básicos, situación agravada por la presión internacional y las sanciones estadounidenses.

En ese marco, el mandatario advirtió semanas atrás que el país se acerca a un escenario que podría obligar a adoptar “medidas extremas” para enfrentar la emergencia económica.

El anuncio se produce también en medio de un fuerte endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana. El presidente Donald Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano mediante distintas medidas, entre ellas un bloqueo petrolero que restringe la llegada de combustible a la isla y amenazas de imponer aranceles a los países que le vendan crudo.

Estas acciones se intensificaron tras la caída del gobierno venezolano, que era el principal proveedor de petróleo de Cuba, lo que dejó al país caribeño con serias dificultades para sostener su sistema energético.

La falta de combustible ha generado apagones prolongados, problemas en el transporte y dificultades en hospitales, escuelas y servicios públicos.