Inició práctica de fútbol inclusivo en Club Luján

El 2026 tiene grandes objetivos en el Club Deportivo Luján que ya puso en marcha las prácticas del fútbol inclusivo.

Tras una reunión con el presidente, Hugo Peñaloza, y el director deportivo, Sebastián González, el equipo de fútbol inclusivo, encabezado por su entrenador José Espino, retomó los entrenamientos con vistas a sus próximas competencias, entre ellas la defensa del título obtenido en 2025 en la Liga Provincial de Inclusión Deportiva, organizada por la Secretaría de Deportes de la provincia.

Durante el encuentro, el presidente granate realizó la entrega de dos pelotas de fútbol 5 destinadas exclusivamente al equipo. Además, se coordinaron los espacios de entrenamiento que se desarrollarán tanto en las instalaciones deportivas de calle Tumusla como en el predio de Brochitas Jrs del barrio Alto Comedero, de acuerdo con la planificación del entrenador.

Los entrenamientos se realizan los martes y viernes desde las 18.

Asimismo, se informa que quienes deseen conocer más sobre la propuesta de fútbol inclusivo o de querer incorporarse al equipo pueden comunicarse con el entrenador José Espino al 388-4716456.

A su vez el Departamento Psicosocial de Luján llevó adelante una jornada de planificación destinada a la elaboración de talleres para los entrenadores de todas las disciplinas: vóley, básquet y fútbol. La propuesta se centra en incorporar herramientas de la psicología social aplicada al deporte, con especial énfasis en el trabajo grupal, la construcción de equipos y la integración del bienestar mental y social con la práctica deportiva. El presidente Hugo Peñaloza participó de la jornada que estuvo a cargo del equipo del área psicosocial del colectivo "Claramente" Psicología Social, aplicada al deporte, integrado por Aurelia Fortunata Martínez, Silvia Alicia Navarro, Andrea Susana Espinassi, Romina Rivero y Santiago Zamora, quienes continúan impulsando acciones que fortalecen la identidad institucional y el crecimiento de toda la familia "granate".