Fiscalía definirá si en Zapla, ganó Fin o habrá elecciones

Nada está resuelto en el "merengue" y se alarga la incertidumbre. El pasado 13 de febrero se concretó la Asamblea en el Club Altos Hornos Zapla donde hubo se presentaron 2 listas, la oficialista 5 "Zapla Corazón" encabezadas por Daniel Fin y Matías Navarro y la opositora 7 "Renovación Merengue" comandadas por Antonio Romero e Iván Calisaya. En esa jornada previamente se aprobó memoria y algunos balances, pero a la vez ingresó una medida cautelar para la no proclamación de un ganador en los comicios que igualmente se realizaron en medio de dimes y diretes donde se presentaron 152 socios a votar (escrutinio: 116 lista 5; 35 lista 7 y 1 voto anulado).

Sin embargo, ayer se levantó esa medida cautelar y hablaron las dos campanas con El Tribuno de Jujuy. Por un lado, Daniel Fin explicó que "se notificó al apoderado del Club Zapla el levantamiento de la medida cautelar impuesta el 13 de febrero y se declaró incompetente el Tribunal Contencioso Administrativo. Lo que impedía que no se podía proclamar candidatos ganadores y el resto del acto electoral, la elección en sí, todo se realizó correctamente, dando por ganadora a la lista oficial 5. Ahora hubo un descargo o nota presentada ante Fiscalía un día antes de la Asamblea y aguardamos los paso formales, esperamos los paso para la proclamación", agregando que "estamos haciendo un esfuerzo y hay herramientas para mantener el esquema de trabajo. Al levantarse la medida cautelar, se acelera el proceso. No hay un plazo, pero ahora debería aclararse".

ANTONIO ROMERO

En esa línea admitió que "el club sigue funcionando, sus actividades volvieron, se asumió la responsabilidad de cada coordinación deportiva, de gestionar el valor de la cuota deportiva, pero la cuota social no pudimos actualizarla. Lo que no complica mucho es a nivel federativo porque el club participa en torneos de vóley, básquet y Liga Jujeña de Fútbol, lo cual requiere de la firma de sus autoridades vigentes para poder realizar los pases, inscripciones, las altas. Lo mismo sucede con las cuentas bancarias, con el pago de sueldos, genera una incomodidad que se irá regularizando", finalizó.

Por su parte, Lucio Plaza, abogado de José Pintos y Claudio Tejerina, socios del "merengue" que actuaron en la medida cautelar del proceso eleccionario, comentó que "el club se presentó con su apoderado, Pockorny, que pidió que se declare la incompetencia del Tribunal y se levanta la cautelar, es una sentencia interlocutoria. Ahora eso afecta el derecho de mis defendidos y puedo presentar un recurso que elevará el trámite a la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, lo cual implicaría 6 meses más de proceso. Además la cautelar tiene 5 días hábiles para recurrir y la otra vía es ir a la Cámara Civil y Comercial para ingresar otra cautelar", acotando que "lo que dice el Tribunal, es que la Fiscalía tiene que resolver dos planteamientos, una denuncia de Antonio Romero que le corrieron vista ante el último presidente, ya no lo considera presidente a Fin y le dan 6 días para contestar. Después se hizo otra denuncia por la irregularidades en la asamblea donde se aprobaron ejercicios 2021, 2023 y 2024 donde no está el 2022. Los socios habilitados son 400 y tenemos pruebas que son menos de 20 personas presentes en la asamblea y hasta hubo niños, cuando el estatuto exige que tiene que haber la mitad del padrón, ósea 200 personas. Todo se direcciona a una Comisión Normalizadora y posterior elecciones. Vamos a analizar las opciones, sin afectar al club y así evitar que Fin tenga excusas", sintetizó.

Plaza: "Las pruebas son contundentes"

Lucio Plaza, abogado de los socios Pintos y Tejerina, adelantó que " ahora Fiscalía tiene que definir, ya que cuando Romero presentó la denuncia, no la desestimaron, sino que le corrieron vista a Fin como último presidente y la junta electoral que actuó (Martín Vequiz y Julio Gasparri). Ahora se tiene que justificar las aprobaciones de balances, sin quórum, nuevos socios, etc. Y tendrá que esmerarse mucho en justificar los manejos en Zapla. Las irregularidades son muy graves, la justicia no dice nada, ni se mete en eso y eso indica que las pruebas son contundentes", selló.