El estreno de Coudet fue con victoria para River

En el estadio "Tomás Adolfo Ducó" de Capital Federal se midieron Huracán y River.

El duelo se jugó en el marco de la fecha 10 del certamen Apertura de la Liga Profesional y fue victoria de los de Núñez por 2 a 1.

River se puso en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Sebastián Driussi conectó de cabeza tras una acción por la derecha y convirtió el primer gol del ciclo del "Chacho".

Huracán, que ya había avisado en el arranque con un remate de Jordy Caicedo bien resuelto por el golero Santiago Beltrán, encontró el empate sobre el cierre de la etapa inicial: a los 45 minutos, el propio Caicedo marcó de penal para dejar todo igual antes del descanso.

El primer tiempo mostró a un River con más control durante varios pasajes, pero a un Huracán que se mantuvo en partido y aprovechó una jugada clave en el tramo final para irse al vestuario con el marcador nivelado.

En el complemento, llegaron más emociones y la intervención del VAR.

El árbitro sancionó dos penales para River. Del primero se hizo cargo Juan Fernando Quintero pero su tiro fue atajado por Galíndez. Al segundo lo pateó Gonzalo Montiel y con su tranquilidad y efectividad le terminó dando una gran victoria al "millonario" por 2 a 1 en el debut de Eduardo "Chacho" Coudet como DT.