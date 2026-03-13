15°
13 de Marzo, Jujuy, Argentina
Deportes

Carmen Básquet se prepara

El plantel de El Carmen Básquet continúa con su preparación semanal de cara a su próximo compromiso en la Liga Federal de Básquet, donde el lunes enfrentará a 9 de Julio de Salta. 

Viernes, 13 de marzo de 2026 00:00

Durante los entrenamientos de los últimos días, el equipo trabajó intensamente en distintos aspectos tácticos y en el planteo estratégico que buscará implementar en el encuentro correspondiente a una nueva fecha de la Conferencia NOA del certamen.

Bajo la conducción del entrenador Mariano "El Tigre" Aguilar, el plantel enfocó las prácticas en la organización defensiva, la circulación de balón y los sistemas ofensivos que pretende consolidar para este nuevo desafío en la competencia nacional.

El encuentro se disputará el lunes desde las 21:30 horas en el estadio de la Federación Jujeña de Básquetbol, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde El Carmen hará de local ante el conjunto salteño.

El equipo carmense buscará hacerse fuerte ante su público en lo que promete ser un atractivo duelo regional dentro del torneo que reúne a equipos de todo el país.

 

 

