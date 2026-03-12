16°
Nacionales

Adorni se disculpó por la frase "deslomarse"

El jefe de Gabinete se refirió a la polémica por el viaje de su esposa.

Jueves, 12 de marzo de 2026 19:58
MANUEL ADORNI JEFE DE GABINETE DE LA NACIÓN

Tras la polémica frase utilizada por Manuel Adorni para justificar la presencia de su esposa en Nueva York “vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe” terminó generando enojo entre los argentinos y en redes sociales se armó una ola de memes y frases dedicadas al funcionario.

A raíz de esto, el jefe de gabinete salió a pedir disculpas este tarde a través de sus redes sociales, por haber dicho que estaba “deslomándose” en Nueva York, adonde viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial por la ‘Argentina Week’.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, planteó desde sus redes el funcionario.

Y señaló que."detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

Adorni señaló que “todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente”, añadió.

Y cerró: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.

 

 

