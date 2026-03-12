16°
12 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Municipios

“Carnaval de las Mascotas” en el CIC de Alberdi

El municipio capitalino invita a participar del "Carnaval de las Mascotas", una jornada recreativa y solidaria que se realizará el sábado 14 de marzo en el CIC Alberdi ubicado en Alberro esquina Mármol 705, de 10 a 14 horas. Durante el encuentro se promoverá la tenencia responsable de animales y se solicitará a los asistentes la donación de alimento balanceado, que será destinado a instituciones y hogares protectores de mascotas de la ciudad.

Jueves, 12 de marzo de 2026 17:17

El barrio Alberdi se prepara para vivir una jornada especial pensada para la familia y sus integrantes de cuatro patas, un encuentro que combina juegos y compromiso con las mascotas.

El encuentro está previsto para este sábado 14 de marzo, de 10 a 14 horas, se realizará en el CIC Alberdi el "Carnaval de las Mascotas", una propuesta pensada para disfrutar en familia junto a los animales de compañía, que incluirá diversas actividades recreativas y educativas destinadas a promover la tenencia responsable.

Durante la jornada se desarrollarán juegos recreativos, espectáculos de títeres educativos para niños y distintas propuestas didácticas donde, a través de actividades artísticas y participativas, se brindará información sobre el cuidado adecuado de perros y gatos. Además, se ofrecerán servicios gratuitos para mascotas como desparasitación, vacunación antirrábica y registro de animales.

También se otorgarán 100 turnos para castraciones masivas gratuitas, además de brindarse vacunación antirrábica, desparasitación, registro de mascotas y asesoramiento legal. Para acceder a los turnos, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos 388-4349789, 388-5395405 o 388-6029317, en el horario de 15 a 19 horas.

Los organizadores informaron que los asistentes que deseen participar pueden colaborar con un kilo o la cantidad que deseen de alimento balanceado, que será destinado a los hogares e instituciones protectoras que acompañan permanentemente el trabajo de la Dirección de Zoonosis en la ciudad.

 

