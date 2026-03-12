20°
12 de Marzo, Jujuy, Argentina
Informacion General

Un camión de gran porte quedó trabado bajo un puente

El hecho ocurrió esta mañana en el paso bajo nivel de las calles Gorriti y Párroco Marshke. El vehículo superó la altura máxima permitida y quedó atascado.

Jueves, 12 de marzo de 2026 11:39

Un insólito episodio afectó esta mañana la circulación vehicular en San Salvador de Jujuy, cuando un camión de gran porte quedó atrapado debajo de un puente en inmediaciones de las calles Juana Manuela Gorriti y Párroco Marshke. El incidente ocurrió alrededor de las 10 de este jueves y generó complicaciones en el tránsito por al menos media hora.

Según informaron testigos, el conductor del rodado no habría calculado correctamente la altura del vehículo al intentar atravesar el paso bajo nivel, superando ampliamente el límite permitido para circular por ese sector. La maniobra terminó con el camión completamente detenido bajo la estructura, sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

La situación obligó a reducir la circulación en ambos sentidos, lo que provocó demoras no solo para automovilistas y motociclistas, sino también para las unidades del transporte público de pasajeros que suelen utilizar ese corredor.

Personal de tránsito trabajó en el lugar para normalizar la situación y evitar mayores inconvenientes en una zona que suele registrar un alto flujo vehicular, especialmente en horas pico. Hasta el momento, no se reportaron daños estructurales en el puente ni personas lesionadas.

