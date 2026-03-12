Personal de Tránsito de San Antonio recibió indumentaria

Personal de la Dirección de Tránsito de la municipalidad de San Antonio que se desempeña en Los Alisos, recibió indumentaria de trabajo que les brindará mayor seguridad durante su desempeño e incrementará y mejorará su servicio cotidiano.

La entrega consistió en chalecos reflectantes, pantalones y botines de seguridad, adquiridos con recursos propios al evaluar su necesidad e importancia, privilegiando el buen estado de los empleados municipales y de sus familias.

En el municipio "continuamos priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores. Por eso realizamos una nueva entrega completa de indumentaria de trabajo para los agentes de tránsito de Los Alisos", se aclaró.

El intendente Alvaro de Bedia destacó y agradeció el enorme esfuerzo que realizan diariamente los trabajadores, efectuando controles en las calles de dicha localidad donde el tránsito es permanente. Asimismo dijo que en las diferentes dependencias y espacios de trabajo en el municipio, observó el compromiso de los agentes municipales.

La indumentaria "viene a realzar la excelente imagen que poseen los inspectores de tránsito y apostamos fuertemente a esta área de prevención del municipio para aplicar un cada día un mejor servicio al usuario de la vía pública en esa y otras localidades del municipio", agregó De Bedia.