Informacion General

Jujuy adhirió al Programa Federal de Primera Infancia

Desarrollo Humano fortalece dispositivos de cuidado de la niñez.

Jueves, 12 de marzo de 2026 00:00

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, participó de la firma de convenios de adhesión al Programa Federal de Primera Infancia, iniciativa impulsada a nivel nacional para fortalecer las políticas públicas destinadas al desarrollo integral de niños en sus primeros años de vida.

El acuerdo, rubricado junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, permitirá potenciar en la provincia las estrategias de cuidado, acompañamiento y estimulación temprana dirigidas a niños desde la gestación hasta los 4 años.

La ministra destacó que esta articulación institucional refuerza el trabajo territorial que la provincia viene desarrollando en materia de primera infancia, consolidando políticas que promueven el bienestar y el desarrollo integral de las familias jujeñas, con un gobierno siempre presente.

A través de esta iniciativa, la cartera provincial continuará fortaleciendo los espacios y dispositivos de cuidado infantil, mejorando la calidad de los servicios y garantizando entornos adecuados para el crecimiento y desarrollo de la niñez en toda la provincia. Del encuentro también participaron representantes de las provincias de Chubut, Chaco y Corrientes, que se sumaron a la firma de los convenios de adhesión al programa federal.

Sobre el programa

El plan nacional de Primera Infancia garantiza el desarrollo integral de niños de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social en todo el país. Se implementa la firma de convenios para profundizar las políticas de cuidado, ponemos en marcha nuevos espacios y fortalecer los que ya existen.

 

