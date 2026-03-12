Jujuy adhirió al Programa Federal de Primera Infancia

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, participó de la firma de convenios de adhesión al Programa Federal de Primera Infancia, iniciativa impulsada a nivel nacional para fortalecer las políticas públicas destinadas al desarrollo integral de niños en sus primeros años de vida.

El acuerdo, rubricado junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, permitirá potenciar en la provincia las estrategias de cuidado, acompañamiento y estimulación temprana dirigidas a niños desde la gestación hasta los 4 años.

La ministra destacó que esta articulación institucional refuerza el trabajo territorial que la provincia viene desarrollando en materia de primera infancia, consolidando políticas que promueven el bienestar y el desarrollo integral de las familias jujeñas, con un gobierno siempre presente.

A través de esta iniciativa, la cartera provincial continuará fortaleciendo los espacios y dispositivos de cuidado infantil, mejorando la calidad de los servicios y garantizando entornos adecuados para el crecimiento y desarrollo de la niñez en toda la provincia. Del encuentro también participaron representantes de las provincias de Chubut, Chaco y Corrientes, que se sumaron a la firma de los convenios de adhesión al programa federal.

Sobre el programa

El plan nacional de Primera Infancia garantiza el desarrollo integral de niños de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social en todo el país. Se implementa la firma de convenios para profundizar las políticas de cuidado, ponemos en marcha nuevos espacios y fortalecer los que ya existen.