Deportes

Exitoso encuentro "Jaque Mate en El Alto"

Hubo un buen marco de trebejistas presentes.

Jueves, 12 de marzo de 2026 00:00

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante el torneo de ajedrez "Jaque Mate en El Alto" bajo el slogan El poder mental en cada movimiento, una jornada que reunió a jugadores de distintas edades en el Multiespacio El Alto.

Este tipo de iniciativas impulsadas por el municipio buscan fomentar el ajedrez como herramienta de desarrollo intelectual, concentración y estrategia, además de promover espacios deportivos y recreativos para vecinos de todas las edades.

El encuentro se desarrolló con la participación de ajedrecistas menores, juveniles y mayores, promoviendo el deporte ciencia y generando un espacio de encuentro, aprendizaje.

En la categoría mayores, el torneo se disputó bajo el sistema suizo a 5 rondas, con un tiempo de 20 minutos finish por jugador y sistema de desempate Buchholz total. Al finalizar se realizó la premiación del 1º al 3º puesto en cada categoría.

La jornada estuvo fiscalizada por la Federación Jujeña de Ajedrez, con Marcos Martínez como juez principal y Joaquín Martínez y Pablo Alarcón.

 

