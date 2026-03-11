Nuevo aumento de la nafta en Jujuy

Los combustibles volvieron a sufrir un ajuste, con incrementos de hasta $31 en apenas 24 horas. La nafta Infinia alcanzó los $2025, mientras que el Diesel 500 ya roza los $2100 y los especialistas no descartan una nueva suba antes de fin de mes.

Este miércoles, las estaciones de servicio de la provincia amanecieron con los carteles de precios actualizados, confirmando un incremento que lleva a la nafta premium a superar la barrera de los $2000 por litro.

El ajuste más significativo se dio en la línea Infinia de YPF, que experimentó una suba de $31 en comparación con los valores que regían hasta el martes. De esta manera, el litro de nafta premium pasó de costar $1994 a comercializarse a $2025, lo que representa un incremento del 1,55% en un solo día.

Los nuevos precios en Jujuy

Tras la actualización de este 11 de marzo, los valores en las principales estaciones de servicio quedaron de la siguiente manera:

Nafta súper: $1901

Infinia (nafta premium): $2025

Diesel 500: $2034

Infinia Diesel: $2194

Mientras que la nafta súper y el diésel 500 mostraron variaciones mínimas respecto al día anterior, el Diesel 500 se mantiene como uno de los combustibles más caros, rozando los $2100. Por su parte, la línea Infinia Diésel se mantuvo sin modificaciones en esta ocasión.

¿Viene otro aumento?

Especialistas del sector advierten que este podría no ser el único ajuste del mes. Según detallaron, es probable que se produzca algún incremento adicional antes de que termine marzo si el precio del barril de petróleo se mantiene por encima de los 80 dólares, tal como se prevé en el mercado internacional.

La escalada de precios en los combustibles acumula una tendencia alcista en las últimas semanas, generando preocupación en el transporte y en los consumidores particulares, que ven cómo el costo de llenar el tanque se vuelve cada vez más oneroso en la provincia.