El presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Cristian Sanz, aseguró hoy que "es fundamental que se cumpla la ley del Compre Jujeño en la minería" para que las empresas de la provincia puedan ser parte de esta "hiper actuvidad", a la que comparó con Vaca Muerta. Las declaraciones de Sanz se dieron luego de visitar este lunes a Cristian Rivarola, presidente de la Cámara Jujeña de Transporte Automotor de Cargas (Cajutac), con quien dialogó sobre las oportunidades de esta actividad y destacó los procesos de capacitación que se estan haciendo en la provincia para los choferes de camiones.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el titular de Fadeeac se mostró muy optimista con el trabajo que está realizando la Cajutac para formar a sus trabajadores y que todos estén en condiciones de aprovechar la oportunidad que brinda el crecimiento de la minería en Jujuy. "Ayer estuvimos conversando con Cristian Rivarola, básicamente de las perspectivas fuertes que hay de trabajo en la provincia de Jujuy, entre otras cosas, con respecto a la minería. Y hablamos fuertemente también en la posibilidad de aumentar la capacitación para la gente que se vaya preparando para esa actividad en el futuro, que entendemos que se está despertando y será a corto plazo de importancia. Nosotros tenemos como referencia la zona de Vaca Muerta, que empezó muy despacio, de la misma manera que Jujuy con la minería, y hoy la actividad en esa zona derrama a otros lugares para desarrollar distintas actividades. Creo que esto se va a repetir con la minería", expresó Sanz.

El representante nacional de la Fadeeac resaltó que "la minería tiene una actividad muy importante y es fundamental que nosotros nos prepararemos para lo que viene". "O sea, tener a la gente capacitada y tener los transportes en condiciones, porque sabemos que todos van a tener un lugar. Por eso, le pedimos a las compañías mineras que tengan muy en cuenta a las empresas de Jujuy, ya que aquí también hay una ley como el Compre Jujeño y es fundamental que le dan prioridad a las personas que son locales para ser proveedores y parte de esta ultra actividad imporantísima como es la minería", agregó.

Sanz manifestó que el sector está trabajando con la capacitación obligatoria, pero que el esfuerzo va mucho más allá que la obligatoria, ya que siempre intentan "mejorarla e incorporar nuevas tecnologías". "En el caso de Jujuy, lo que le toca a Cajutac es la capacitación voluntaria, donde estamos muy mano a mano trabajando con la Cámara en el desarrollo de cursos que sean de alta montaña, de minería, para que tengan simuladores en condiciones, para que tengan simuladores las 24 horas y para que todo el personal que pueda estar ya capacitado lo haga, porque la actividad lo va a llamar y va a tener que tener capacitación", añadió.

"El futuro de las empresas de Jujuy con la minería es muy bueno, ya que va a haber trabajo para todos. Aquí nosotros sabemos que vienen empresas a radicarse de otros lados. Desde Fadeeac nosotros también decimos que el camión tiene ruedas y la empresa de transporte trabaja en todos lados, pero siempre respetando a los locales que tengan una oportunidad, que en este caso, gracias a la ley de Compre Jujeño, la tienen. Nosotros vamos a apoyar en todo esa ley para que se cumpla y para que las empresas lo respeten y le den la oportunidad a la gente de Jujuy para que puedan trabajar", insistió Sanz.

Consultado sobre el impacto de la suba del combustible en el sector, aseveró que el transporte de cargas es el más afectado con las subas y advirtió sobre un posible desabastecimiento del gasoil mayorista. Afirmó que "hubo en marzo un 7% de aumento en el surtidor, que es lo que se ve, pero el transporte es el gran consumidor de combustible a granel, o sea mayorista, y el mayorista aumentó 18%, y además va a costar conseguirlo". "Eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener una situación que nos va a llevar al año pasado, donde tuvimos que salir a ver cómo resolvíamos la provisión de gasoil. De seguir así el precio del crudo, el canal mayorista va a seguir aumentando y ahí vamos a tener serios problemas. Por supuesto que nos preocupa", reflexionó.

Para finalizar, bregó por que se realicen obras para mejor el estado de las rutas, destacó la predisposición del gremio de Camioneros en medio de la discusión paritaria, mostró satisfacción por la incorporación de mujeres en la conducción de camiones y resaltó "el trabajo incansable de Cristian Rivarola al frente de Cajutac".