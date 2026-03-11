Mayans dice que no son enemigos con Macri, pero que deberían "compatibilizar un programa"

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, señaló que no son enemigos con el ex presidente Mauricio Macri, a la vez que resaltó que deberían “compatibilizar el programa”.

“No somos enemigos, pero tenemos que compatibilizar el programa”, expresó Mayans quien, a pesar de marcar que tienen diferencias programáticas con el ex mandatario, no descartó sentarse a dialogar con él para armar un frente anti Javier Milei y que deberían ponerse de acuerdo en ciertos consensos básicos.

Así lo indicó en una entrevista, luego de la foto del saludo entre Macri y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a la vez que descartó cualquier intento de desestabilización al Gobierno remarcado que la diferencia radica en “una visión absolutamente distinta de país”.

Mayans dijo que Argentina optó por un sistema representativo, republicano y federal, mientras que cuestionó el trato de Milei hacia el Parlamento y la división de poderes, a la vez que señaló que el Gobierno tiene la obligación de coordinar acciones con las provincias en materia de educación, salud, seguridad y justicia.