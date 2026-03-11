17°
11 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Mama Antula en SanFrancisco

En las dos misas reflexionarán sobre la vida de la primera santa.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 00:00

Como parte de la visita misionera que está realizando a la Diócesis de Jujuy, hoy las reliquias de Mama Antula -la primera santa argentina- permanecerán expuestas en la Basílica San Francisco.

"Fue una santiagueña, laica, sencilla, que le encantaba ayudar a la gente, cuando fueron expulsados los jesuitas ella empezó a hacer los retiros ignacianos y por eso recorría todo, vino a Jujuy, estuvo en Buenos Aires, caminó a pie Córdoba tratando de que la gente se pudiera encontrar con Dios. Esa fue su labor y el Papa Francisco la declaró santa, la primera santa argentina", recordó el hermano franciscano Dante Ríos.

En las misas de las 7.30 y de las 20 los fieles podrán conocer un poco más de su vida, de lo que hizo y pedir su intercesión. La iglesia estará abierta de 6.30 a 12 y de 17 a 21.

Mañana llegarán al Colegio Divino Redentor y a la parroquia Nuestra Señora de Loreto, el viernes a la parroquia San Bartolomé y el sábado a San Isidro Labrador (Monterrico) y San José (Perico). El domingo estarán en Santa Teresita y el 16 en San Andrés (San Pedro).

 

