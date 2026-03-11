Llobet dirigirá el domingo el duelo "lobo"-Colegiales

La AFA dio a conocer los nombres de los árbitros para la quinta fecha de la Primera Nacional. Y será Fabrizio Llobet el encargado de administrar justicia el domingo en el duelo entre Gimnasia y Colegiales que se jugará en el estadio "23 de Agosto".

Eduardo Lucero y Alejandro Schneller serán sus asistentes; mientras que Nelson Bejas cumplirá el rol del cuarto árbitro.

En tanto, el plantel profesional del "lobo" continúa preparándose para este duelo. Ayer los muchachos combinaron trabajos físicos y tácticos en la tranquilidad del complejo Papel NOA, rutina que repetirán hoy a la mañana. La práctica de fútbol se concretaría mañana, posiblemente en el reducto del barrio Luján, a puertas cerradas.

El técnico Hernán Pellerano, en la oportunidad, evaluará si realizará cambios respecto al equipo que venció hace dos semanas a Quilmes por uno a cero.

Por su parte, el resto de los encuentros a jugarse este fin de semana es el siguiente.

Atlético de Rafaela vs. San Martín de San Juan (árbitro Álvaro Carranza).

Racing de Córdoba vs. Almirante Brown (Maximiliano Manduca).

Los Andes vs. Central Norte de Salta (Ariel Cruz).

All Boys vs. Deportivo Madryn (Nahuel Viñas).

Deportivo Morón vs. Chaco For Ever (Matías Billone).

Estudiantes de Caseros vs. Defensores de Belgrano (Gastón Monson Brizuela).

San Miguel vs. San Telmo (Nicolás Mastroieni).

Godoy Cruz de Mendoza vs. Ferro Carril Oeste (Bryan Ferreyra).

Tristán Suárez vs. Güemes de Santiago del Estero (Franco Acita).