Trekking
LIGA PROFESIONAL
San Salvador de Jujuy
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Ministerio de Salud de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Humahuaca
Monterrico
femicidio de Tamara Soledad Fierro
PALPALÁ
Suspenden las clases en Tucumán por intensas lluvias

Las intensas lluvias en el sur de Tucumán provocaron anegamientos en varias localidades cercanas a Juan Bautista Alberdi.

Martes, 10 de marzo de 2026 21:20
Por el temporal suspendieron las clases en toda la provincia

Debido a las fuertes lluvias y tormentas que afectan a la provincia de Tucumán, el gobierno provincial decidió suspender las clases en todos los niveles y modalidades, tanto en instituciones públicas como privadas.

La medida rige desde la tarde del martes y se extenderá hasta el viernes, con el objetivo de priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias ante el pronóstico climático desfavorable.

Según informaron autoridades, las intensas precipitaciones provocaron daños en infraestructura y complicaciones en caminos, lo que dificulta el normal desarrollo de las actividades escolares.

 

Temporal en el sur de Tucumán

Un fuerte temporal en el sur de Tucumán provocó anegamientos y el corte de la Ruta Nacional 38 debido a la acumulación de agua.

La policía realizó relevamientos en varias localidades, encontrando una camioneta Toyota Hilux sumergida cerca de la finca La Concepción.

A pesar de los daños y el agua que entró en algunas viviendas, no se reportaron evacuados.

