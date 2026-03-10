18°
Viernes 13 y sábado 14 en Ciudad Cultural, entrada libre
Sociedad

Mega fiesta de la Familia: un encuentro de fé y esperanza

El eje central será la predica del evangelio, la reflexión de los valores, comentó el pastor Daniel Gutiérrez. 

Martes, 10 de marzo de 2026 10:40

La iglesia evangélica de Jujuy celebrará el próximo viernes 13 y sábado 14 de marzo a partir de las 19, la gran Mega Fiesta de la Familia.

Durante la misma se realizarán conferencias y participación musical. Ciudad Cultural es el lugar de convocatoria y el acceso será totalmente libre.

Un mensaje de fe para todos

El pastor Daniel Macario Gutierrez , presidente de Apuj (Asociacion de Pastores Unidos de Jujuy) , afirmó que como en convocatorias anteriores la invitación es para todo público y que esta vez el eje central será la prédica del evangelio la reflexión de lo valores y posterior invocación a Dios por distintas situaciones que atraviesan las personas, como enfermedad , adicciones, problemas familiares y los que requieran de un milagro de Dios.

Pastores invitados desde Estados Unidos

Uno de los momentos destacados será la participación de los pastores Caleb Wampler y Renae Pilsing, provenientes de Estados Unidos, quienes visitarán Jujuy para compartir su testimonio y ministrar durante las reuniones.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Desde la organización reiteraron que la convocatoria es abierta y gratuita, con el deseo de que todas las personas que lo deseen puedan acercarse. "La fe puede mover montañas y traer sanidad. Invitamos a toda la comunidad a unirse a esta gran fiesta donde la esperanza y la fe se entrelazan", concluyó Gutiérrez.

La Mega Fiesta de la Familia promete así dos noches especiales de encuentro espiritual, música y oración, en un espacio que busca fortalecer los valores, la solidaridad y la esperanza en la comunidad.

