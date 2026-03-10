¿Vuelve el fútbol gratuito?

El tesorero de la Liga Córdobesa de Fútbol, Emeterio Farías, aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pondrá en marcha un proyecto para que se puedan ver todos los torneos argentinos de manera gratuita mediante una plataforma propia.

Según declaraciones radiales uno de los dirigentes de renombre en el fútbol cordobés afirmó que "es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país. Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA".

"Se va a poder ver el femenino, el masculino, fútbol playa, todo el futsal, todo lo que organiza AFA. Todo el fútbol de primera, también. Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma" añadió Farías, agregando detalles de lo que será LPF Play, la aplicación que, desde este año, se quedó con los derechos de televisación del ascenso.

Además, el dirigente señaló que "la aplicación va a ser gratuita y van a poder verla todos los argentinos, todos a los que les gusta este deporte", generando un gran interrogante sobre lo que sucederá con los derechos televisivos de cada torneo y los acuerdos en la Liga Profesional con las cadenas a cargo de la transmisión de los encuentros.

Por otro lado, el presidente de la Nación, Javier Milei, negó cualquier tipo de relación entre la reciente llegada del exfiscal Juan Bautista Mahiques al cargo de Ministro de Justicia de la Nación Argentina con la causa que involucra a la AFA, su titular Claudio Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

Milei negó que Mahiques tenga relación con los dirigentes del fútbol nacional y agregó "si son culpables, que lo paguen".

Además, el máximo mandatario nacional opinó de la mediación de Tapia para el regreso al país del gendarme Nahuel Gallo, asegurando, "que lo haya traído Tapia es de segundo orden" y dándole los méritos principales al presidente estadounidense Donald Trump.