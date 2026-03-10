Torneo Día de la Mujer

En el Palpalá Golf Tennis Club se jugó el torneo de golf apertura "Día de la Mujer". El torneo contó con el patrocinio de las empresas Kilowatt y Frigorífico Friar, reuniendo un total de 70 participantes que compitieron divididos en cuatro categorías.

La cancha de golf, ubicada en la ciudad de Palpalá, fue presentada en óptimas condiciones, producto del esfuerzo de todo el personal del club y de los encargados de su mantenimiento. En estas épocas del año, la manutención del predio se ve dificultada por las lluvias propias del verano, por lo que se hizo un esfuerzo muy importante para que el campo llegue en perfectas condiciones, lo que fue muy valorado por todos los competidores.

Resultados: Antes de finalizar el evento, se procedió a la entrega de los premios a los ganadores del torneo, conforme al siguiente detalle: mejor Long Drive Damas: Ruth Fagioli; mejor approach damas: Isabel Santucho; mejor long drive caballeros: Solano Palermo; mejor approach caballeros: Diego Pantaleón. Damas categoría única, primer puesto: Patricia Pedroso; segundo puesto: Mariela Scramoncin.

Caballeros, categoría 25 al máximo: Primer puesto: Pablo Bahna; segundo puesto: Jorge Ripoll. Categoría 13 a 24, primer puesto: Fernando Milena; segundo puesto: Roque Ramos. Categoría 0 a 12, Primer puesto: José Hinojo; segundo puesto: Octavio Noceti. Mejor score sin hándicap del torneo: Sebastián Soler.

Por último, el evento contó con un sorteo de premios donados por quienes patrocinaron el evento y por socios del club. El próximo torneo que se avecina, organizado por la institución, será el Abierto de Jujuy, "Copa Macro".