Independiente enfrenta a Unión y Racing va a Junín

Independiente recibirá hoy a Unión de Santa Fe, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita dar pelea en los puestos de arriba.

El encuentro, que está programado para las 19.45, se llevará a cabo en el estadio "Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini", y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Andrés Merlos, que será secundado desde el VAR por Fabrizio Llobet.

El "rojo", dirigido por Gustavo Quinteros, llega a este partido con la ilusión en alza, luego de conseguir un triunfo en la última fecha ante Central Córdoba de Santiago del Estero que le permitió llegar a los 13 puntos y colocarse cuarto en la Zona A, a cinco unidades del líder que es Vélez.

Unión, por su parte, también tuvo un gran inicio en este Torneo Apertura, donde ocupa la tercera posición de la Zona A gracias a los 14 puntos cosechados en las primeras ocho fechas.

De los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, tres de ellos terminaron en triunfo para Independiente, mientras que Unión solo es impuso en uno.

Por su parte, Racing visitará a Sarmiento de Junín, por la Zona B, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo.