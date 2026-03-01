Construyen nueva cancha en El Carmen

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, acompaña el crecimiento y desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas.

En ese marco, días pasados se realizó un recorrido por las instalaciones del Colegio Parroquial de la ciudad de El Carmen donde se encuentra en plena ejecución la construcción de una nueva cancha de básquet con piso de parqué.

El escenario que servirá para que El Carmen Basket juegue de local en la próxima temporada de la Liga Federal.

Cabe indicar que el desafío y compromiso del Gobierno de Jujuy con el municipio es trabajar codo a codo para que la disciplina crezca y se consolide en la localidad.

A principios de febrero, el gobernador Carlos Sadir inauguró las obras de mejora, renovación y reacondicionamiento del polideportivo del barrio 1° de Mayo en El Carmen.

Con niños, vecinos y autoridades locales, el mandatario participó del significativo acto para ese sector de la ciudad. "Con la obra de cerramiento y la iluminación brindamos más seguridad y la posibilidad de que el espacio se pueda utilizar durante más horas", remarcó el mandatario sobre el impacto de los trabajos ejecutados para la mejora de la calidad de vida de los residentes.