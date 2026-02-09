En un partido de infarto, Jujuy Básquet se impuso en tiempo suplementario

En un encuentro correspondiente a la fecha 22 de LaLiga Argentina, Jujuy Básquet logró una victoria clave al derrotar 97-89 a Independiente de Santiago del Estero, luego de que el partido se definiera en tiempo suplementario.

El partido, jugado con intensidad de clásico, comenzó con un contundente 8-0 a favor de los “Cóndores” locales, que forzó un tiempo pedido por la visita. Independiente reaccionó con Matías Morera, quien fue el máximo anotador de la noche con 26 puntos, cerrando el primer cuarto con un ajustado 25-24.

El segundo período mantuvo la igualdad, aunque el local logró una leve ventaja al ir al descanso largo 44-40. En el tercer cuarto, Jujuy Básquet pareció tomar el control del partido con un parcial de 22-15, llegando a una diferencia de once puntos (66-55).

Sin embargo, el último cuarto fue para el infarto. Independiente, dirigido por Fernando Rivero, remontó con carácter, logró empatar el partido en los segundos finales gracias a dos tiros libres de Amicucci (79-79) y forzó la prórroga.

En el suplementario, Juan Cruz Marini tomó las riendas del equipo jujeño con un triple clave y dos tiros libres. Aunque Independiente se mantuvo cerca con aportes de Ledesma, Lange y Amicucci, el local manejó los tiempos, aprovechó sus transiciones y sacó una diferencia suficiente para sellar el triunfo 97-89, cerrando una noche intensa en el estadio “Federación”.