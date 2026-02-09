Causa "tuiteros": La Justicia prorrogó medidas cautelares

La Justicia jujeña decidió prorrogar las medidas cautelares para los dos acusados en la causa "tuiteros", por el plazo de 30 días. La defensa había solicitado el sobreseimiento de los mismos.

Hay que recordar que el 4 de enero de 2024, la Justicia provincial ordenó la detención de Nahuel Morandini, docente universitario, y de Roque Villegas, trabajador independiente. La medida fue adoptada tras una denuncia radicada por la pareja de un exgobernador provincial.

Desde entonces, Morandini y Villegas se encuentran imputados por los presuntos delitos de "supresión de identidad en perjuicio de una menor de edad y violencia psicológica en el contexto de violencia de género".

Mientras que el 26 de febrero del 2024, los inculpados fueron liberados, pero quedaron sujetos a la causa bajo una serie de medidas cautelares.

El pasado jueves, en tanto, se llevó adelante una audiencia que fue encabezada por el juez de Control Roberto Assef. En la misma, la querella solicitó la ampliación de las medidas cautelares y la defensa de los acusados, el sobreseimiento.

Sin embargo, la audiencia pasó a un cuarto intermedio y ayer, en la sala de Gestión Judicial de la calle Bustamante, la Justicia decidió prorrogar la medida cautelar contra los acusados, por el lapso de 30 días.

Las mismas contemplan la restricción de acercamiento y de ejercer hechos de violencia física o mediática sobre la denunciante.

Al respecto, Nahuel Morandini expresó ante un grupo de personas que se constituyó en el lugar en señal de acompañamiento, que "el juez ha prorrogado únicamente por 30 días las medidas cautelares, porque ya hace dos años estamos con medidas cautelares, y como bien el juez aclaró a las querellas, ninguno trajo alguna denuncia de que Nahuel Morandini o Roque Villegas hayan violado las mediadas en estos dos años".

También, agregó que "el juez acaba de aclarar que no están presentando ningún delito por el cual pueda llevar a un juicio oral y público al señor Roque Villegas y al señor Morandini".

Por último, mencionó que "la causa sigue abierta y hay una instrumentación al fiscal, que si el fiscal quiere seguir avanzando tiene que investigar, que es lo que no hicieron en todo este tiempo, para que al fin y al cabo un juez pueda determinar si debemos o no ir a un juicio oral".