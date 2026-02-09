29°
9 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Pase libre
Avenida Alte Brown
El tiempo en Jujuy
Seguridad Vial
Kim Kardashian
Diego Spagnuolo
coimas en discapacidad
Crisis en Venezuela
Brenda Asnicar
Partido Justicialista
Pase libre
Avenida Alte Brown
El tiempo en Jujuy
Seguridad Vial
Kim Kardashian
Diego Spagnuolo
coimas en discapacidad
Crisis en Venezuela
Brenda Asnicar
Partido Justicialista

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Seguridad vial: 52 siniestros viales con 4 personas fallecidas

En total se labraron más de 700 actas varias.

Lunes, 09 de febrero de 2026 10:26

En el marco de los operativos de control y prevención desplegados durante lel último fin de semana en la provincia, las autoridades  labraron un total de 752 actas por diversas infracciones. Los datos, proporcionados por la Dirección de Seguridad Vial, desglosan un preocupante panorama donde la conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad siguen siendo factores de alto riesgo.

Del total de actas, 132 corresponden a controles de alcoholemia positiva, una cifra que representa aproximadamente el 18% del total de infracciones y que evidencia la persistencia de esta conducta peligrosa al volante. Por otro lado, se levantaron 25 actas por excesos de velocidad, otra de las principales causas de siniestros graves.

Pese a la intensa campaña de control, el reporte semanal registró 52 siniestros viales en todo el territorio jurisdiccional. La consecuencia más dolorosa de estos incidentes fue la pérdida de 4 vidas, un motociclista en Tilcara, un hombre en el puente Gral, Arias, un hombre en la curva Masalin de Perico y un motociclista en Volcán.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias