Milei canceló su agenda de esta semana en los EEUU

El jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni, anunció ayer cambios en la agenda del presidente Javier Milei a raíz de la invitación recibida para inaugurar el "Board of peace" o Junta de la Paz junto a Donald Trump el 19 de febrero en Washington. De este modo, el viaje del mandatario a Estados Unidos previsto para hoy fue cancelado. En representación suya, irá el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según detalló Adorni, Milei participará de algunas actividades pero de forma remota, desde Buenos Aires.

"En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana (por hoy) hacia EEUU, donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local", explicó el jefe de Gabinete y aclaró que la agenda prevista para el próximo viaje "aún no ha sido confirmada".

Trump invitó a Milei para abrir las sesiones de la Junta de la Paz que buscará reconstruir Gaza. Además de Milei, Trump remitió invitaciones a otros 26 líderes mundiales que integran el board de la Junta. Milei compartirá idéntico escenario con el emir de Qatar, el presidente de Paraguay y el primer ministro de Turquía, entre otros jefes de Estado.

Los países más poderosos de Europa -Alemania, Francia, Reino Unido- rechazaron la creación de este organismo alegando que sus intenciones geopolíticas se solapan con las facultades institucionales del Consejo de Seguridad de la ONU.

Benjamín Netanyahu -primer ministro de Israel- aceptó integrar la Junta pese a la presencia de Turquía y Qatar, dos países que actúan en tándem para proteger a Hamas y condenar al gobierno de Jerusalén. El 11 de febrero, Netanyahu tiene una cita con Trump en la Casa Blanca para tratar un eventual acuerdo con Irán.

La invitación de Milei a la primera sesión de la Junta ratifica la fortaleza de la alianza geopolítica que une a la Argentina con Estados Unidos.

La relación

En menos de una semana, el canciller Pablo Quirno firmó el tratado bilateral de minerales críticos y el acuerdo comercial con la administración republicana. Y ahora se suma la posible visita de Milei en respuesta al gesto político de Trump.

Además de su viaje a Estados Unidos para la tercera semana de este mes, se espera que el Presidente viaje a Chile a principios de marzo y trabajan en un posible retorno a Europa que podría tener lugar a finales de febrero, aunque hasta entonces no hay confirmación oficial y habría que ver si lo haría desde EEUU o vuelve al país.

"Hay un viaje previsto para finales de febrero que no se los voy a contar porque no tengo los detalles. Lejos, muy lejos, no tan lejos", deslizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa en la que anunció la firma del tratado comercial con Estados Unidos. Se especula, ahora, que tenía que ver con la novedad de la Junta de la Paz.