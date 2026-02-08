Una pelea familiar terminó con dos detenidos y un herido

Un grave episodio de violencia familiar se registró el sábado por la tarde en el barrio San Francisco de Álava de la capital jujeña, donde dos hermanos se enfrentaron con armas blancas dentro de una vivienda y uno de ellos resultó herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en calle Mina Pirquitas, cuando efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 1 acudieron al lugar tras el pedido desesperado de auxilio de una mujer que alertó sobre la pelea.

Según fuentes policiales, durante la agresión ambos sujetos también lesionaron a su padre cuando este intentó intervenir para evitar una tragedia.

Uno de los involucrados, de 29 años, intentó atacar a los uniformados con un arma blanca y, además, comenzó a autoflagelarse provocándose heridas en brazos y pecho. Los efectivos lograron reducirlo mediante técnicas de inmovilización.

El otro hermano, de 30 años, fue trasladado y quedó alojado en la Subcomisaría de San Francisco de Álava. En tanto, el agresor herido fue asistido por el SAME y derivado bajo custodia al Hospital "Pablo Soria".

La Justicia investiga las circunstancias que originaron el enfrentamiento, mientras se realizan pericias y toma de testimonios para esclarecer el hecho.