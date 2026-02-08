Detenido por amenazar a una mujer

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito demoró a un hombre que insultaba y hostigaba a una joven en cercanías a la pasarela Francisco de Argañaras del barrio Ciudadela,en Palpalá.

Según fuentes policiales, la intervención se produjo luego de un alerta radial que informaba sobre un masculino insultando y hostigando a una joven de 24 años. Amezaba con robar su vivienda.

Alrededor de las 17 horas, efectivos policiales lograron reducir al sujeto de 26 años, y lo trasladaron a la Seccional 51° donde se realizaron las diligencias de rigor y la identificación correspondiente.

La joven fue acompañada a la dependencia policial para radicar la denuncia formal por los hechos ocurridos.