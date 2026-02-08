29°
8 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Policiales

Buscan a dos jóvenes en Monterrico

Las chicas de 14 y 15 años no regresaron a su hogar y son intensamente buscadas.

Domingo, 08 de febrero de 2026 10:43

Luna María de los Ángeles Martínez y Ruth Araceli Milagros Martínez son intensamente buscadas por familiares y amigos.

Las jovencitas responden a la siguiente descripción física. Luna es de contextura robusta, tez morocha, cabello largo con flequillo. Ruth es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo lacio con flequillo.

Al momento de su desaparición Luna vestía musculosa azul, jeans corto de color azul, buzo celeste y zapatillas marrones. Ruth llevaba puesto jeans corto azul, campera negra y zapatillas blancas.

Por cualquier información piden comunicarse al 911 o concurrir a la seccional mas cercana a su domicilio. O bien a través del celular 3886828607 o al 3886860239.

