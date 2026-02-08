25°
8 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
Humahuaca
carnaval 2026
150 héctareas
carnaval 2026
El tiempo en Jujuy
carnaval 2026
Paso de Jama
Barrio 9 de julio
Tilcara
PERICO
Humahuaca
carnaval 2026
150 héctareas
carnaval 2026
El tiempo en Jujuy
carnaval 2026
Paso de Jama
Barrio 9 de julio
Tilcara

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Incidentes entre vecinos en el barrio 9 de Julio

En la noche del sábado se produjeron violentos incidentes entre una supuesta familia que vende drogas y vecinos de la zona.

Domingo, 08 de febrero de 2026 10:46

Violentos incidentes se produjeron anoche en el barrio 9 de Julio de esta capital entre vecinos  y una familia.

Según el relato de un vecino todo comenzó aproximadamente a las 22, cuando unos individuos comenzaron a agredir a un tío y un primo de este vecino, los agresores, conocidos en el barrio por violentos y también porque venderían drogas.

"Mi madre me llama y me avisa que le estaban apedreando la trafic a mi primo, yo me acerco a la puerta a ver y sin mediar palabra empiezan a llover las piedras y después lo agarraron entre tres a mi tío para golperalo, era tanta la cantidad de piedras que tiraban que tuvimos que refugiarnos en la casa, después de unos 20 minutos salimos y agredieron a mi otro tío que tiene una discapacidad".

En otra parte del relato este vecino comentó: "además tenían cuchillos y un machete y hasta atacaron a un perrito por defendernos, mis tíos tienen cortes de machetes en la cabeza y en las manos y los tuvieron que suturar, luego agredieron a otros vecinos que se habían acercado".

Cuentan las personas del barrio que esta familia problemática vendería droga y que además tendrían problemas de consumo, y píden a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

Hasta el lugar llegó la policía, el ayudante del fiscal de MPA y bomberos para sofocar un incendio de cubiertas que los vecinos prendieron en el frente de la casa, por el momento, según datos de los vecinos, solo hay dos personsas detenidas por los incidente y faltarían 2 varones y una chica más.

"Solo pedimos justicia y que el barrio sea tranquilo" concluyó.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD