Incidentes entre vecinos en el barrio 9 de Julio

Violentos incidentes se produjeron anoche en el barrio 9 de Julio de esta capital entre vecinos y una familia.

Según el relato de un vecino todo comenzó aproximadamente a las 22, cuando unos individuos comenzaron a agredir a un tío y un primo de este vecino, los agresores, conocidos en el barrio por violentos y también porque venderían drogas.

"Mi madre me llama y me avisa que le estaban apedreando la trafic a mi primo, yo me acerco a la puerta a ver y sin mediar palabra empiezan a llover las piedras y después lo agarraron entre tres a mi tío para golperalo, era tanta la cantidad de piedras que tiraban que tuvimos que refugiarnos en la casa, después de unos 20 minutos salimos y agredieron a mi otro tío que tiene una discapacidad".

En otra parte del relato este vecino comentó: "además tenían cuchillos y un machete y hasta atacaron a un perrito por defendernos, mis tíos tienen cortes de machetes en la cabeza y en las manos y los tuvieron que suturar, luego agredieron a otros vecinos que se habían acercado".

Cuentan las personas del barrio que esta familia problemática vendería droga y que además tendrían problemas de consumo, y píden a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

Hasta el lugar llegó la policía, el ayudante del fiscal de MPA y bomberos para sofocar un incendio de cubiertas que los vecinos prendieron en el frente de la casa, por el momento, según datos de los vecinos, solo hay dos personsas detenidas por los incidente y faltarían 2 varones y una chica más.

"Solo pedimos justicia y que el barrio sea tranquilo" concluyó.