Jujuy Básquet remontó y derrotó a Bochas Sport

Jujuy Básquet sumó un triunfo clave en la Conferencia Norte de LaLiga Argentina al vencer 87-74 a Bochas Sport Club, en un partido correspondiente a la fecha 21 que se disputó este viernes en el estadio Federación.

El encuentro, dirigido por los árbitros Sergio Tarifeño y Silvio Guzmán, comenzó con claro dominio visitante. Juan Cruz Frontera, base de Bochas, comandó un primer cuarto ofensivo que permitió a los cordobeses cerrar el período arriba 32-23.

Sin embargo, el local reaccionó en el segundo cuarto: ajustó su defensa, sumó puntos claves con Thiago Roca y apostó por la presencia interior de Grytsak, logrando igualar el marcador 41-41 al descanso.

La segunda mitad mantuvo la intensidad y el equilibrio. Jujuy Básquet salió más concentrado después del entretiempo, construyendo una ventanta parcial de 9-3 y cerrando el tercer cuarto 64-59.

El último período fue tenso, con alternativas y errores forzados por ambas defensas. Cuando Bochas se acercaba en el marcador, un triple casi sobre la chicharra de Marini cambió la historia. Con la tribuna como aliada, el local tomó confianza, administró las posesiones y amplió la diferencia hasta sellar el 87-74 definitivo.

Jujuy Básquet volverá a jugar de local el próximo domingo, cuando reciba a Independiente de Santiago del Estero a las 21:00, nuevamente en el estadio Federación.