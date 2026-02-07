Milei encabezó el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo

Tras el traslado del sable corvo de San Martín, el presidente Javier Milei participó este sábado. del acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo.

La reliquia fue la protagonista de la recreación del combate de 1813 que se realiza esta tarde en el Campo de la Gloria. Aunque es el símbolo máximo de la gesta, el sable corvo no fue utilizado por el Libertador en esta batalla específica, aunque sí en el resto de la campaña continental.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se esperaba que entre 30 y 40 granaderos a caballo recreen la histórica "carga de caballería" desde el lugar exacto de los hechos hacia el río.

La expectativa era tal, que se esperaba la presencia de más de 60.000 personas.

El presidente entregó el sable de San Martín a los Granaderos en San Lorenzo.

El sable corvo del general José de San Martín llegó a San Lorenzo luego de concretarse su traslado desde el Museo Histórico Nacional hasta el histórico Convento, uno de los escenarios centrales del Combate de San Lorenzo. La llegada se produjo cerca de las 14.30 y fue confirmada por el gobierno nacional a través de un video oficial.

El arribo del arma histórica se da en la previa del acto que este sábado encabezará el presidente Javier Milei en el Campo de la Gloria, en una ceremonia con un fuerte despliegue protocolar y de seguridad.

Según se informó oficialmente, el sable fue trasladado bajo custodia militar permanente, en el marco del decreto 81/2026, que dispuso su traspaso definitivo al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, en el barrio porteño de Palermo. En el Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires, quedará desde ahora una réplica del arma.

Si bien en un principio se anunció que no iba a haber discursos, lo cierto es que Milei hizo una alocución de unos diez minutos antes de proceder a la ceremonia de traspaso del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.