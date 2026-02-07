Encontraron un cuerpo flotando en Puerto Madero

El cuerpo de un hombre fue encontrado este sábado a las 11 horas flotando en el Dique 2 de Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi 1500.

El hallazgo provocó un rápido despliegue de las autoridades en el lugar, quienes montaron un operativo para extraer el cadáver del agua y comenzar las tareas para identificarlo y determinar su causa de fallecimiento.

Tras más de dos horas de trabajos en la zona, donde se cortó el paso a transeúntes, el cuerpo finalmente fue rescatado por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que ya se encontraba en el sitio al momento de la llegada de los servicios de emergencia.

Según las primeras informaciones, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición e hinchazón. La acumulación de gases habría provocado que saliera a la superficie tras permanecer sumergido alrededor de tres días.

La extracción del cadáver se realizó tras una orden de la Fiscalía en lo Criminal y Correcional N° 19, a cargo de la fiscal Andrea Capaldo, que se hizo cargo del caso. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, a cargo de la jueza María Galetti.