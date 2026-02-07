Axel Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el próximo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense tras cerrar un acuerdo con el sector kirchnerista, que hasta ahora conducía el espacio a través de Máximo Kirchner. La asunción está prevista para el 15 de marzo, fecha ya establecida para la renovación de autoridades.

La decisión se concretó tras intensas negociaciones durante la noche del viernes y la mañana del sábado, en las que Kicillof exigió –y obtuvo– un respaldo político pleno a su gobierno como condición para aceptar el cargo. El acuerdo también incluye guiños hacia la estrategia electoral de 2027.

Desde diciembre pasado, cuando Máximo Kirchner fijó la fecha de renovación, se especulaba con la posibilidad de una interna entre el kirchnerismo y el espacio del gobernador, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Sin embargo, la semana pasada, desde el entorno de Cristina Kirchner se impulsó una salida negociada para evitar una pulseja sin precedentes.

Como parte del pacto, la vicegobernadora Verónica Magario ocupará la vicepresidencia primera del partido. El kirchnerismo retendrá la vicepresidencia segunda y la secretaría general, además del control del congreso partidario, que hasta ahora manejaba el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Aunque el acuerdo macro despeja la interna a nivel provincial, en varios distritos locales –como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás– aún hay escenarios abiertos a disputas internas.

Durante las tratativas, el equipo de Kicillof preparó listas propias como “reaseguro” por si fracasaba la unidad, en un proceso similar al armado previo a las elecciones legislativas de septiembre pasado. Finalmente, la negociación prosperó, consolidando una dirección unificada de cara a los próximos desafíos políticos.