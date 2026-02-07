Mujeres andinas en Coctaca

En la comunidad de Coctaca, a unos 20 minutos de viaje desde Humahuaca se realizará hoy desde las 10 el XXVI Encuentro de mujeres andinas con los sabores de la historia y la XXV Serenata a los andenes de cultivo, en el marco del Alborozo Humahuaqueño.

Las cocineras de ese poblado y de zonas aledañas presentarán sus comidas elaboradas con papas andinas, charqui, harina de maíz, verduras y hortalizas que producen con excelente calidad, utilizando técnicas heredadas de sus ancestros.

A la vez se concretará el espectáculo folclórico con músicos e instrumentistas humahuaqueños que le cantarán a los andenes de cultivos, a las tradiciones, a la identidad cultural y a las comunidades de esa zona. La intendente Karina Paniagua confirmó su asistencia.