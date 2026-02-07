Gran marco en el cierre de Colonias de Vacaciones

Organizado por el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, se procedió al cierre de las Colonias de Vacaciones en el marco del programa "Verano On". El Parque Deportivo Urbano de Alto Comedero contó con más de 200 participantes.

En la última jornada, estuvo presente Carlos Sadir, Gobernador de la provincia, junto al Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, Luis Calvetti, Secretario de Deportes, y todo su equipo.

Sin dudas se llegó a colmar las expectativas generadas desde que comenzaron a desarrollar lo programado "fue un mes lleno de actividades, cerramos la edición 2026 de las Colonias de Vacaciones en el Parque Deportivo Urbano con más de 200 chicos, con el acompañamiento de sus familiares, muy felices de poder haber concretado esta actividad y todo el trabajo que se hizo en el interior de nuestra provincia", contó Calvetti.

El titular de la cartera de deportes de Jujuy remarcó que "contamos con la visita de nuestro Gobernador Carlos Sadir, que es el que nos impulsa diariamente a seguir mejorando el deporte y la actividad física en nuestra provincia".

Anunció que "vamos a seguir llevando nuevas alternativas a todos los espacios públicos que forman parte de la estructura del gobierno de la provincia, trabajando mancomunadamente con los municipios para que nuestra comunidad tenga nuevas herramientas, nuevas alternativas para que puedan seguir disfrutando del deporte, la actividad física, para todas las edades, de niños, niñas, jóvenes, nuestros adultos, adultos mayores".

Calvetti se mostró "muy contento de poder seguir interviniendo en cada uno de estos espacios, promoviendo hábitos saludables y evitando el sedentarismo".

Cada jornada, durante el último mes, niñas, niños, pasaron una jornada diferente.