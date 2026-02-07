Deportivo Luján volvió a los entrenamientos

Empezaron los entrenamientos en Club Deportivo Luján de cara al desarrollo de la temporada 2026.

Todo ocurrió en la sede que tiene la institución.

En la tarde de este lunes, la categoría sub 19 y primera de fútbol femenino retomó los entrenamientos de la mano de su entrenador Zain Vertolaz para encarar de la mejor manera una nueva y exigente temporada 2026.

Desde el club de calle Tumusla Las interesadas en sumarse y que sean mayores de 16 años pueden comunicarse al número de celular: 381-3193497 para interiorizarse sobre los horarios de entrenamientos.

En varones, también el lunes pasado se volvió a la acción tanto en primera como sub 19. El claro objetivo en la división mayor es seguir haciendo de Luján un equipo competitivo y protagonista.

La semana que viene habrá novedades sobre pruebas para ser parte del plantel masculino

Tanto en varones como en mujeres esta semana los trabajos fueron de readaptación y de reacondicionamiento. Recién la semana que viene se intensificarán los trabajos. Seguramente a partir del próximo lunes en los entrenamientos del "granate" habrá ejercicios de alta intensidad en espacios reducidos, aumento de la velocidad de conducción, tomas, pegadas y centros. Incorporación de duelos y cargas de entrenamiento cercanas a la competición.

Tras un periodo de inactividad, un regreso progresivo es esencial para evitar sobrecargas musculares y cardiovasculares. Por eso es el retorno paulatino a las prácticas.

La clave para una vuelta exitosa es la planificación y la moderación, permitiendo al cuerpo y a la mente adaptarse nuevamente sin caer en un cansancio excesivo.

Los distintos profesores a cargo analizan la realización de partidos amistosos para seguir agarrando rodaje.